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Культура
26 мая 2022  22:53

В возрасте 60 лет умер один из основателей Depeche Mode Энди Флэтчер

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В возрасте 60 лет умер один из основателей Depeche Mode, музыкант-клавишник Энди Флэтчер. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флэтчера», — сказано в сообщении группы, опубликованном в соцсети. 

Эндрю Джон Леонард Флэтчер родился в графстве Ноттингемшир (Великобритания) в 1961 году. В конце 70-х годов прошлого века он со школьным товарищем организовал группу No Romance in China. После знакомства с Мартином Гором музыкальный дуэт преобразовалась в трио Composition of Sound, после присоединения Дэвида Гаана группа сменила название на Depeche Mode.

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