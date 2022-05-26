В возрасте 60 лет умер один из основателей Depeche Mode Энди Флэтчер

В возрасте 60 лет умер один из основателей Depeche Mode, музыкант-клавишник Энди Флэтчер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флэтчера», — сказано в сообщении группы, опубликованном в соцсети.

Эндрю Джон Леонард Флэтчер родился в графстве Ноттингемшир (Великобритания) в 1961 году. В конце 70-х годов прошлого века он со школьным товарищем организовал группу No Romance in China. После знакомства с Мартином Гором музыкальный дуэт преобразовалась в трио Composition of Sound, после присоединения Дэвида Гаана группа сменила название на Depeche Mode.