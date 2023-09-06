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В возрасте 59 лет ушел из жизни мультипликатор и актер Константин Арефьев
На 60-м году жизни скончался режиссер, художник и сценарист Константин Арефьев. Об этом студия «Союзмультфильм» сообщил в своем телеграм-канале.
«В жизни Константин успел попробовать себя в разных специальностях: был режиссером, монтажером, аниматором, художником <...> Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нем будет жить во многих картинах», – сказано в сообщении.
Арефьев родился в 1964 году. Учился в Ленинградском институте киноинженеров и на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Одной из его последних работ стал короткометражный мультфильм «Крылья для друга», а на проекте «Кораблик, который хотел летать» он был аниматором, отметили в студии.
В качестве актера Арефьев снялся в кинолентах «Пасечник» и «Психическая атака на Советы», снял мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Рыбак и его душа» и пр.
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