В возрасте 59 лет ушел из жизни мультипликатор и актер Константин Арефьев

На 60-м году жизни скончался режиссер, художник и сценарист Константин Арефьев. Об этом студия «Союзмультфильм» сообщил в своем телеграм-канале.

«В жизни Константин успел попробовать себя в разных специальностях: был режиссером, монтажером, аниматором, художником <...> Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нем будет жить во многих картинах», – сказано в сообщении.

Арефьев родился в 1964 году. Учился в Ленинградском институте киноинженеров и на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Одной из его последних работ стал короткометражный мультфильм «Крылья для друга», а на проекте «Кораблик, который хотел летать» он был аниматором, отметили в студии.

В качестве актера Арефьев снялся в кинолентах «Пасечник» и «Психическая атака на Советы», снял мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Рыбак и его душа» и пр.