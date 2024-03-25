В возрасте 55 лет из жизни ушла ветеран прокуратуры Татарстана Гюзель Самигуллина

Сегодня, 25 марта, на 55-м году жизни скончалась ветеран прокуратуры РТ Гюзель Самигуллина, сообщили в ведомстве.

«Долгие годы она посвятила службе в органах прокуратуры Республики Татарстан. Гюзель Равиловна была высококвалифицированным следователем, помощником, старшим помощником, заместителем Альметьевского городского прокурора, прокурором апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики. За многолетнюю безупречную службу имела ведомственные поощрения», – говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: © Прокуратура РТ

Руководство и коллектив ведомства выразили глубокие соболезнования близким и родным покойной.

«Память о Гюзель Равиловне Самигуллиной навсегда останется в сердцах всех, кто знал и уважал ее как высокопрофессионального работника и доброго человека», – сообщили в прокуратуре.

Похороны состоятся сегодня, 25 марта 2024 года, на кладбище № 6 в Альметьевске. О времени прощания будет сообщено дополнительно.