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В возрасте 55 лет из жизни ушла ветеран прокуратуры Татарстана Гюзель Самигуллина
Сегодня, 25 марта, на 55-м году жизни скончалась ветеран прокуратуры РТ Гюзель Самигуллина, сообщили в ведомстве.
«Долгие годы она посвятила службе в органах прокуратуры Республики Татарстан. Гюзель Равиловна была высококвалифицированным следователем, помощником, старшим помощником, заместителем Альметьевского городского прокурора, прокурором апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики. За многолетнюю безупречную службу имела ведомственные поощрения», – говорится в сообщении прокуратуры.
Руководство и коллектив ведомства выразили глубокие соболезнования близким и родным покойной.
«Память о Гюзель Равиловне Самигуллиной навсегда останется в сердцах всех, кто знал и уважал ее как высокопрофессионального работника и доброго человека», – сообщили в прокуратуре.
Похороны состоятся сегодня, 25 марта 2024 года, на кладбище № 6 в Альметьевске. О времени прощания будет сообщено дополнительно.
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