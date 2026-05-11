Общество 11 мая 2026 21:58

В возрасте 47 лет умерла правнучка Ленина Елена Ульянова

Фото: Дом-музей В. И. Ленина

Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова скончалась в возрасте 47 лет, сообщили РИА Новости в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

В пресс-службе уточнили, что Елена Ульянова умерла 8 мая. Прощание пройдет 13 мая в 14:40 в Митинском крематории. Она была двоюродной правнучкой Ленина.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 год училась во Франции и США, затем вернулась в Россию. Она вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью. Участвовала в экскурсиях и программах музея-заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию своей бабушки – племянницы Ленина Ольги Ульяновой – по сохранению исторического наследия семьи

