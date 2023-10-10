В возрасте 47 лет скоропостижно скончался глава Подольска Дмитрий Жариков

Фото: страница администрации городского округа Подольск во "ВКонтакте"

В возрасте 47 лет скоропостижно скончался глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков. Об этом администрация сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Пользовался неизменным уважением сослуживцев, подчиненных, коллег. Чуть больше чем за год, являясь руководителем городского округа, он многое успел сделать для Подольска. Всегда был рядом с жителями, находил подход к каждому человеку, всегда протягивал руку помощи землякам», — сказано в публикации.

Дмитрий Вячеславович родился 9 ноября 1975 года в Тульской области, в поселке Заокский. Воспитанник Московского суворовского военного училища, окончил Военный университет Минобороны РФ. Проходил службу в военной прокуратуре, после руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона.

С 2009 по 2015 год работал в администрации Подольска на разных должностях. В марте прошлого года был избран главой городского округа. О том, когда и где пройдет прощание, будет сообщено дополнительно.