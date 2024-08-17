В возрасте 44 лет скончался журналист Евгений Ксензенко

Умер журналист Евгений Ксензенко – много лет он боролся с тяжелой болезнью. Жена корреспондента поблагодарила всех, кто поддерживал их семью и верил в выздоровление ее супруга, сообщает ТАСС.

«Без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», – сказала она.

По ее словам, Евгений Ксензенко ушел из жизни накануне – он не дожил до своего 45-го дня рождения 12 дней.

Журналист работал на телеканале НТВ с августа 2001 года – был парламентским корреспондентом. С 2006 по 2011-й он работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.