В возрасте 40 лет умерла российская актриса Евгения Брик

В возрасте 40 лет ушла из жизни российская актриса Евгения Брик. О ее смерти на своей странице в Facebook рассказала журналистка Екатерина Гордеева.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь», — говорится в сообщении.

По словам журналистки, актриса не хотела, чтобы кто-то знал о ее болезни.

Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года. Фамилию «Брик» она взяла в честь своей прабабушки Софьи Брик как сценический псевдоним. Актриса снималась в фильмах «Стиляги», «Темный мир: Равновесие», «Елки 1914», «Географ глобус пропил», сериалах «Оттепель», «Романовы» и пр.