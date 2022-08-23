В возрасте 38 лет ушел из жизни глава Чебоксар Олег Кортунов

В возрасте 38 лет умер мэр Чебоксар Олег Кортунов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашии.

«Скончался в понедельник вечером», — рассказал собеседник, однако не уточнил причину смерти.

Местные СМИ написали, что к смерти могла привести сердечная недостаточность.

Олег Кортунов родился в 1984 году в Чебоксарах. Окончил Чувашский государственный университет, работал на ведущих городских промышленных предприятиях. В 2015-м избран в городское Собрание депутатов. Член палаты молодых законодателей при Совфеде. С октября 2020 года стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и градоначальником.