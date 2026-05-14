В возрасте 102 лет умерла вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

Вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 г. в Москве. В 1960 г. Богуславскую приняли в Союз писателей СССР. В первой половине 1960-х гг. занималась литературоведением, выпустила книги «Леонид Леонов» (1960) и «Вера Панова. Очерк творчества» (1963).

Со второй половины 1960-х гг. Богуславская выступает как автор художественных произведений, ее дебютом стала повесть «...И завтра» (1967). В дальнейшем она публиковала прозу в литературных журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность».

В 1964 г. вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского (1933-2010). Сын от предыдущего брака – предприниматель Леонид Богуславский (род. 1951).