news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 мая 2026 11:08

В возрасте 102 лет умерла вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

Читайте нас в
Телеграм

Вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 г. в Москве. В 1960 г. Богуславскую приняли в Союз писателей СССР. В первой половине 1960-х гг. занималась литературоведением, выпустила книги «Леонид Леонов» (1960) и «Вера Панова. Очерк творчества» (1963).

Со второй половины 1960-х гг. Богуславская выступает как автор художественных произведений, ее дебютом стала повесть «...И завтра» (1967). В дальнейшем она публиковала прозу в литературных журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность».

В 1964 г. вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского (1933-2010). Сын от предыдущего брака – предприниматель Леонид Богуславский (род. 1951).

#умерла #поэт #долгожительница
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

13 мая 2026
Новости партнеров