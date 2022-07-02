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Культура
2 июля 2022  16:26

В возрасте 101 года умер классик советской анимации Леонид Шварцман

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В возрасте 101 года ушел из жизни классик советской анимации, народный художник России Леонид Шварцман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — рассказал собеседник. 

Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. В 1941-м окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, в 1951-м — художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. 

В 1948 году, не прерывая обучения на третьем курсе ВГИКа, нанялся ассистентом режиссера в киностудию «Союзмультфильм». Проработал здесь более 50 лет. 

В качестве художника-постановщика работал с режиссерами Львом Атамановым («Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Пес и кот», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав»), Иваном Аксенчуком («Дядя Стёпа — милиционер»), Романом Качановым (четыре мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Аврора», «Варежка»), Иваном Уфимцевым («38 попугаев»). Шварцман создал облик одного из самых известных персонажей советской анимации — Чебурашки.

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