В возможности ИИ в Казани сильнее других верят программисты и дизайнеры

Среди жителей столицы Татарстана сильнее представителей других профессий в эффективность искусственного интеллекта верят программисты и дизайнеры. Меньше остальных в полезности нейросетей для их работы уверены медицинские сестры, менеджеры по логистике и врачи. Это следует из опроса сервиса SuperJob, проведенного с 5 мая по 5 июня этого года.

В целом казанцы оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей в 31%. При этом 26% убеждены, что нейросетям их работа вообще не под силу, а 18% — что умные алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы.

Программисты предполагают, что искусственный интеллект сможет взять на себя 40% их типичных функций. Дизайнеры уверены, что ИИ будет способен выполнять 36% их деятельности, а PR-менеджеры и менеджеры по продажам — по 33%.

Вместе с тем среди медсестер 44% считают, что нейросети неспособны помочь им в их работе. Среди менеджеров по логистике сходной точки зрения придерживаются 42%, среди врачей — 39%.

В среднем медсестры, готовые отдать ИИ должное, предполагают, что он справится с одной шестой частью их работы. Верящие в прогресс компьютерного разума логисты и врачи думают, что он будет способен выполнять 23% и 20% их функций соответственно.

В полной неспособности нейросетей выполнять их функции представители старшего поколения убеждены чаще, чем молодые люди до 24 лет (28% против 10%). При этом средний мужчина рассчитывает, что новые технологии смогут выполнять 34% его работы, а средняя женщина — что 27%. Выраженнее остальных в светлое будущее ИИ верят представители молодежи (в среднем 37%) и опрошенные с доходом менее 30 тыс. рублей (27%).