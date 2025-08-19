В воздухе, воде и на дорогах: как Татарстан может стать центром беспилотников в России
На форуме «РОСТКИ» обсудили развитие сферы беспилотного транспорта
На форуме «РОСТКИ» в Казани специалисты из России и Китая обсудили развитие и применение беспилотников. Куда Татарстан будет поставлять безэкипажные вертолеты, когда на улицах республики повсеместно будут ездить беспилотные авто и где наиболее востребована автономная техника, выяснил корреспондент «Татар-информа».
До конца года могут начаться испытания первого российского беспилотного вертолета, собранного в Татарстане
На международном форуме «РОСТКИ» в Казани прошла сессия «Доверенный ИИ и БПЛА. Будущее гражданской отрасли», где научные деятели и директора предприятий обсудили, в каких сферах применение такой техники актуально и каким может быть сотрудничество между Россией и Китаем в этом направлении.
Особенное внимание было уделено проекту «Беркут-3». Это первый российский беспилотный вертолет. Прототип уже показали на форуме «Архипелаг 2025», сейчас он проходит наземные испытания, рассказал агентству председатель правления Промышленного кластера Татарстана, советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров.
«Проект «Беркут-3» был заявлен достаточно давно, но активность получил, когда был создан отраслевой комитет авиастроения (при Промкластере РТ, – прим. Т-и). Тогда предприятия и наука начали совместные усилия по проекту. Недавно был произведен пилотный экземпляр для наземных испытаний. Если все пойдет очень хорошо, то планируем к концу года приступить к летным испытаниям», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, уже существует предварительный заказ на 100 беспилотных вертолетов «Беркут-3» от Сингапура.
«Когда мы только показали наш вертолет сингапурским коллегам, они сразу сказали, что берут 100 штук. Он очень удобен для транспортировки людей между островами», – пояснил Майоров.
«У Татарстана есть всё, чтобы стать центром производства гражданских беспилотников в России»
Татарстан и сейчас находится в лидерах в стране по производству гражданских беспилотников, и у республики есть всё, чтобы стать ведущим регионом в этом направлении, считает Майоров.
«Компетенции, которые есть в Татарстане, создают предпосылки, что республика станет центром по производству беспилотников. У нас есть научные центры, заводы, кадры и производства авиакомпонентов», – подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, особенно актуально будет использование беспилотников в сельском хозяйстве, грузоперевозках и туризме.
Беспилотные авто могут появиться на улицах Татарстана уже через 10 лет
Чтобы потенциал беспилотников был реализован в Татарстане и России в целом, необходимо развивать четыре направления: мехатронику, электронику, программирование и функциональную базу, также важную роль сыграет искусственный интеллект, отметил в беседе с «Татар-информом» президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Искусственный интеллект будет точно применяться. В этом направлении у Татарстана очень большой потенциал. Один из семи федеральных центров по его изучению находится в Иннополисе, хорошие наработки есть в вузах», – продолжил Минниханов.
Он поделился и аккуратным прогнозом, когда на улицах Татарстана могут появиться беспилотные автомобили.
«Вы знаете, что в этой сфере в начале 10-х годов мы отставали от Запада, но сейчас наша страна развивается в этом направлении семимильными шагами. Есть хорошие наработки у КАМАЗа. Главные вопросы здесь – кадры, комплектующие и инфраструктура. Если продолжать уделять беспилотным транспортным системам такое же внимание, как сейчас летательным аппаратам и водным, то значительного прогресса можно достигнуть уже через 10 лет», – отметил Рифкат Минниханов.
Еще одним важным моментом для появления беспилотного транспорта он назвал правовое поле, которое еще не проработано для повсеместного использования автономных автомобилей.
«У России есть большие перспективы развития беспилотной сферы»
О заинтересованности в сотрудничестве России и Китая в сфере беспилотников заявил председатель Всемирной федерации беспилотной авиации Ян Цзиньцай.
«Китай уже входит в пятерку мировых лидеров по производству гражданских беспилотников. Уверен, что в ближайшие годы и Россия получит свое большое развитие в этом направлении. У вашей страны большая территория, что открывает простор для использования таких аппаратов в сельском хозяйстве», – уверен он.
По его словам, в КНР особое распространение получили беспилотники именно в этой сфере, а сейчас идет тренд на транспортную логистику.
На форум «РОСТКИ» приехали представители четырех профильных китайских компаний, чтобы поделиться опытом, заявил Ян Цзиньцай.
«Мы хотим внести свой вклад в развитие технологий и экономики в сфере беспилотников. Несколько лет назад я уже был в России и встречался с министром промышленности и торговли РФ, после чего мы достигли немалых успехов», – сообщил он.
Особенно Китай интересует совместная с Россией разработка беспилотников для аварийно-спасательных работ, тушения лесных пожаров, природоохранных мероприятиях и туризме, заключил Ян Цзиньцай.