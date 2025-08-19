В воздухе, воде и на дорогах: как Татарстан может стать центром беспилотников в России

На форуме «РОСТКИ» в Казани специалисты из России и Китая обсудили развитие и применение беспилотников. Куда Татарстан будет поставлять безэкипажные вертолеты, когда на улицах республики повсеместно будут ездить беспилотные авто и где наиболее востребована автономная техника, выяснил корреспондент «Татар-информа».





На международном форуме «РОСТКИ» в Казани прошла сессия «Доверенный ИИ и БПЛА. Будущее гражданской отрасли»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца года могут начаться испытания первого российского беспилотного вертолета, собранного в Татарстане

Особенное внимание было уделено проекту «Беркут-3». Это первый российский беспилотный вертолет. Прототип уже показали на форуме «Архипелаг 2025», сейчас он проходит наземные испытания, рассказал агентству председатель правления Промышленного кластера Татарстана, советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров.

«Проект «Беркут-3» был заявлен достаточно давно, но активность получил, когда был создан отраслевой комитет авиастроения (при Промкластере РТ, – прим. Т-и). Тогда предприятия и наука начали совместные усилия по проекту. Недавно был произведен пилотный экземпляр для наземных испытаний. Если все пойдет очень хорошо, то планируем к концу года приступить к летным испытаниям», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, уже существует предварительный заказ на 100 беспилотных вертолетов «Беркут-3» от Сингапура.

«Когда мы только показали наш вертолет сингапурским коллегам, они сразу сказали, что берут 100 штук. Он очень удобен для транспортировки людей между островами», – пояснил Майоров.

Сергей Майоров: «Компетенции, которые есть в Татарстане, создают предпосылки, что республика станет центром по производству беспилотников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У Татарстана есть всё, чтобы стать центром производства гражданских беспилотников в России»

Татарстан и сейчас находится в лидерах в стране по производству гражданских беспилотников, и у республики есть всё, чтобы стать ведущим регионом в этом направлении, считает Майоров.

«Компетенции, которые есть в Татарстане, создают предпосылки, что республика станет центром по производству беспилотников. У нас есть научные центры, заводы, кадры и производства авиакомпонентов», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, особенно актуально будет использование беспилотников в сельском хозяйстве, грузоперевозках и туризме.

Рифкат Минниханов: «Если продолжать уделять беспилотным транспортным системам такое же внимание, как сейчас летательным аппаратам и водным, то значительного прогресса можно достигнуть уже через 10 лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Беспилотные авто могут появиться на улицах Татарстана уже через 10 лет

Чтобы потенциал беспилотников был реализован в Татарстане и России в целом, необходимо развивать четыре направления: мехатронику, электронику, программирование и функциональную базу, также важную роль сыграет искусственный интеллект, отметил в беседе с «Татар-информом» президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Искусственный интеллект будет точно применяться. В этом направлении у Татарстана очень большой потенциал. Один из семи федеральных центров по его изучению находится в Иннополисе, хорошие наработки есть в вузах», – продолжил Минниханов.

Он поделился и аккуратным прогнозом, когда на улицах Татарстана могут появиться беспилотные автомобили.

«Вы знаете, что в этой сфере в начале 10-х годов мы отставали от Запада, но сейчас наша страна развивается в этом направлении семимильными шагами. Есть хорошие наработки у КАМАЗа. Главные вопросы здесь – кадры, комплектующие и инфраструктура. Если продолжать уделять беспилотным транспортным системам такое же внимание, как сейчас летательным аппаратам и водным, то значительного прогресса можно достигнуть уже через 10 лет», – отметил Рифкат Минниханов.

Еще одним важным моментом для появления беспилотного транспорта он назвал правовое поле, которое еще не проработано для повсеместного использования автономных автомобилей.

Ян Цзиньцай: «Китай уже входит в пятерку мировых лидеров по производству гражданских беспилотников. Уверен, что в ближайшие годы и Россия получит свое большое развитие в этом направлении» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У России есть большие перспективы развития беспилотной сферы»

О заинтересованности в сотрудничестве России и Китая в сфере беспилотников заявил председатель Всемирной федерации беспилотной авиации Ян Цзиньцай.

«Китай уже входит в пятерку мировых лидеров по производству гражданских беспилотников. Уверен, что в ближайшие годы и Россия получит свое большое развитие в этом направлении. У вашей страны большая территория, что открывает простор для использования таких аппаратов в сельском хозяйстве», – уверен он.

По его словам, в КНР особое распространение получили беспилотники именно в этой сфере, а сейчас идет тренд на транспортную логистику.

На форум «РОСТКИ» приехали представители четырех профильных китайских компаний, чтобы поделиться опытом, заявил Ян Цзиньцай.

«Мы хотим внести свой вклад в развитие технологий и экономики в сфере беспилотников. Несколько лет назад я уже был в России и встречался с министром промышленности и торговли РФ, после чего мы достигли немалых успехов», – сообщил он.

Особенно Китай интересует совместная с Россией разработка беспилотников для аварийно-спасательных работ, тушения лесных пожаров, природоохранных мероприятиях и туризме, заключил Ян Цзиньцай.