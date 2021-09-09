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Ру Тат
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9 сентября 2021  05:18

В ВОЗ заявили о необходимости сохранять масочный режим

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Вакцины защищают от тяжелого течения Covid-19, но не уберегают полностью от инфицирования, поэтому масочный режим должен сохраняться. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 

«Самое главное, что нужно понять, — вакцина предупреждает тяжелое заболевание и смерть, — подчеркнула Вуйнович. — Это значит, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию».

По словам представителя ВОЗ, чаще всего болезнь протекает бессимптомно. Также она добавила, что сейчас ведутся разработки лекарств от Covid-19, поскольку пандемия таких масштабов требует немалого количества вакцин и лекарств, передает ТАСС.

#Коронавирус
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