В ВОЗ заявили, что пик волны коронавируса в России пройден

Снижение Сovid-случаев в России в течение последних трех недель позволяет сделать вывод, что пик текущей волны заболеваемости в стране пройден. Такое мнение выразил директор Европейского бюро организации Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде, вышедшем на канале «Россия-1».

«Мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем», — цитирует ТАСС Ханса Клюге.

По словам представителя ВОЗ, в восточной части Европейского региона (речь идет о Беларуси, России, Болгарии и Румынии) пик пройден.

15 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что впервые за два месяца в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 23 ноября оперштаб сообщил, что впервые за месяц официально зарегистрировано менее 34 тыс. новых случаев заражения за день.

Все регионы страны продолжают активную прививочную кампанию, чтобы остановить распространение коронавируса. О необходимости увеличить темпы вакцинации также заявлял на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин.