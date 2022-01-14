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Ру Тат
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Политика
14 января 2022  10:34

В Восточном военном округе стартовала внезапная проверка боевой готовности

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В Восточном военном округе началась внезапная проверка боевой готовности — мероприятие проводится в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», сообщает ТАСС.

«В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск», — отметили в Министерстве обороны страны.

Подразделения отработают в назначенных районах широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнят контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки — на удаленных полигонах пройдут тактические учения и боевая стрельба, рассказали в военном ведомстве. 

Также при проверке оценят возможности транспортной сети страны.

«Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки», — отметили в министерстве.

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