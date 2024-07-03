В «Восточном клубе» пройдет фестиваль «Искры»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 10 по 14 июля во дворе комплекса «Шарык клубы» («Восточный клуб») состоится музыкальный фестиваль «Чаткылар» («Искры»). Каждый день будут проходить концерты оркестра театра Камала, выступления приглашенных солистов, коллективов и артистов театра, а также пройдет премьера музыкального спектакля.

«На протяжении нескольких лет у нас наращивается репертуар, растет число мероприятий и концертов. Прошлым летом мы завершили концертный сезон выступлением перед театром на открытом воздухе. Это получилось, на мой взгляд, ярко, поэтому мы решили в этом году выступить уже в рамках фестиваля», – рассказал главный дерижер оркестра ТГАТ им. Г. Камала Данияр Соколов.

В день открытия фестиваля в 21:00 гостей ждет программа из избранных номеров оркестра театра имени Г.Камала прошедшего сезона. Среди приглашенных участников: Государственный камерный хор РТ под управлением М. Таминдаровой, народная артистка РТ Зайнаб Фархетдинова, Эля Игламова – солистка шоу «MisStereoGroup» и другие.

11 июля в 21:00 пройдет концерт камерной музыки «На едином языке мира». В программе номера музыкантов лучшие номера за сезон в «Шарыкклубы». Прозвучат произведения Рустема Яхина, Клода Дебюсси, Астора Пьяцоллы, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, С.Садыкова, Эльмира Низамова, Ильяса Камала и других. На сцене выступят: Камерный вокальный дуэт «Тан», солистки Айсылу Нуруллина и Аделина Гансвинд и камерный ансамбль «Казанское трио».

12 июля в 16:00 пройдет Концерт детских музыкальных и театральных коллективов «Алмаш», а 13 июля в 21:00 состоится премьера концертного варианта спектакля «Башмагым» («Башмачки»).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закрытие фестиваля 14 июля в 22:00 будет отмечено концертом оркестра театра с искусственным интеллектом «Яна. Новое». Помимо произведений молодых композиторов со всей страны, зрителям покажут, как машина учится слушать музыку и визуализировать музыкальные мотивы на экране. «Яна. Новое» является совместным проектом Театра Камала и Казанской Консерватории.

«Мы выбрали позднее время, во-первых, потому что жарко. Во-вторых, у нас будут декорации, которые в свете солнца не так эффектны. Программы будут не продолжительные, по 2 часа», – рассказал директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов.