В восточной зоне Татарстана запустят четыре новые мусороперегрузочные станции

В восточной зоне Татарстана в этом году будут запущены четыре новые мусороперегрузочные станции. Первая будет введена уже в июле, еще три – в ноябре. Об этом сообщила генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам.

«В этом году будет построено четыре мусороперегрузочные станции – в Мамадыше, Агрызе, Актаныше и Нурлате. В Мамадыше сейчас идет активное строительство. Срок ввода в эксплуатацию запланирован на июль 2022 года. У нас монтаж и пусконаладка оборудования тоже запланированы на июль. Остальные МПС – на стадии проектирования и заключения договоров», – рассказала докладчик.

Ярлыченко подчеркнула, что в дальнейшем в восточной зоне республики появится целая сеть таких точек, где будет перерабатываться вторичное сырье. В частности, по инвестиционной программе регионального оператора планируется построить 11 мусороперегрузочных станций.

По словам гендиректора компании, стоимость МПС «Мамадышская» оценивается в 59 млн 347 тыс. рублей. На данный момент освоено 41,8 млн рублей. «Заключен договор на лизинг мультилифтов. Два мультилифта приобретаются по цене за каждый 9,1 млн рублей. На этой неделе планируем заключить договор лизинга на восемь контейнеров. Это примерно 3,7 млн рублей. Покупаем два прицепа – около 5 млн рублей, а также погрузчик за 3,7 млн рублей», – отметила она.

Спикер уточнила, что персонал для работы на мусороперегрузочной станции уже подобран и проходит обучение.

Общая площадь территории составляет 3 тыс. кв. метров. Ярлыченко заметила, что изначально стоимость участка составляла 688 тыс. рублей, но компания приобрела его за 85 тыс. рублей, так как были проведены работы по независимой оценке земельного участка. На проектирование было потрачено около 2,8 млн рублей.

Докладчик добавила, что график реализации проектов в Агрызе, Актаныше и Нурлате примерно одинаковый – все три мусороперегрузочные станции планируется ввести в ноябре этого года.

«В Агрызе земельный участок выбран. Сейчас ведется проектирование, и проект проходит экспертизу. Цена контракта – 2 млн 760 тыс. рублей. На сегодня освоено 3 млн 55 тыс. рублей. Но основные затраты связаны со строительством. Заключен договор на лизинг мультилифтов и другое оборудование», – сказала она.

Гендиректор компании заявила, что все работы, связанные с проектом, должны быть завершены в июле. «Наши строители говорят о том, что очень важно приступить к работам в августе – до дождей и снегов. Это нужно, чтобы успеть сделать покрытие, а строить недолго. По Актанышу и Нурлату ситуации аналогичные, – заключила она. – Принцип работы МПС – заезд и взвешивание, перегрузка из мусоровоза в контейнер ТКО, измельчение крупногабаритных отходов с автоматическим отбором металла и загрузка ТКО в мультилифт. Дальше происходит транспортирование отходов пока на полигон, а потом будет на межмуниципальный мусоросортировочный комплекс».