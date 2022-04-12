В восстанавливающейся Николо-Гостинодворской Церкви отслужат первую литургию

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в Николо-Гостинодворской Церкви начались регулярные богослужения. При поддержке прихожан и благотворителей храм готовится к служению первой Божественной литургии – уже установлен временный иконостас, а также заканчивается обустройство алтаря.

Первую литургию совершит митрополит Кирилл в Лазареву субботу, 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

«Люди откликнулись на возобновление богослужебной жизни в нашем храме. Гостинодворская Церковь освящена годами священнического служения священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси. Надеемся, что при небесном заступничестве Царицы небесной, святителя Николая и священномученика Ермогена храм снова станет жемчужиной нашего города, в которой будут собираться верующие люди вокруг Евхаристической чаши», – отмечает настоятель прихода, иерей Никита Кузнецов.

Ознакомиться с ходом реставрационных работ и богослужебной жизнью, а также оказать посильную помощь восстановлению Николо-Гостинодворской Церкви можно на информационном ресурсе прихода.