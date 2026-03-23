В восьмой детской больнице Казани эксперты-врачи расскажут об эпилепсии

25 марта в 17:00 в детской городской больнице №8 Казани пройдет лекция, посвященная Фиолетовому дню – дню информирования об эпилепсии. Спикерами выступят ведущие неврологи-эпилептологи Дмитрий и Елена Морозовы.

В программе лекции два доклада:

1. «Эпилепсия у мужчин и женщин» – будут обсуждаться вопросы, связанные с беременностью, контрацепцией, родами и рисками передачи заболевания.

2. «Актуальные вопросы пациентов с эпилепсией» – эксперт расскажет о современных возможностях диагностики, лекарственном обеспечении, образе жизни, а также о вопросах, которые чаще всего волнуют пациентов, включая тему алкоголя.

Слушатели лекции смогут получить важную и актуальную информацию от практикующих специалистов, задать вопросы и лучше понять, с какими трудностями сталкиваются пациенты с эпилепсией в повседневной жизни. Мероприятие будет полезно врачам, медицинским работникам, родителям и всем, кто хочет больше узнать об эпилепсии, современных подходах к ее лечению и поддержке пациентов.



Место проведения: улица Бари Галеева, дом 11, Детская городская больница № 8, кафедра детской неврологии, второй этаж.



Чтобы попасть на мероприятие, нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.