Из-за появления очагов лесных и природных пожаров в восьми регионах России введен особый противопожарный режим. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что очаги обнаружены в Забайкальском и Приморском краях, причем из семи пять уже локализованы.

«Ведется мониторинг лесопожарной обстановки. На сегодняшний день действуют семь очагов природных пожаров на площади 300 га в Забайкальском и Приморском краях. В восьми регионах введен особый противопожарный режим», — сказали в ведомстве.

По данным МЧС, в России действуют 111 природных пожаров. Обнаружено также 400 палов сухой травы, пять техногенных возгораний и 100 произошедших из-за сжигания отходов. Все они не несут угрозы населенным пунктам страны или объектам экономики.