В восьми районах Татарстана завершился ремонт школ

В школах восьми районов РТ завершились ремонтные работы. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В этом году в рамках пяти республиканских и федеральных программ планируется отремонтировать 119 школ, на сегодня 30 из них готовы принять учеников в новом учебном году.

В целом работы выполнена на 91%. При этом в девяти муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского — это Казань, Мамадышский, Атнинский, Альметьевский, Тюлячинский, Алькеевский, Менделеевский, Кукморский и Зеленодольский районы, передает пресс-служба Правительства РТ.

К началу нового учебного года также должны быть готовы 167 пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, из которых 79 уже полностью отремонтированы. Выполнение программы достигло 96% от плана. В 21 районе работы полностью завершены.

Что касается детских садов, то капремонт выполнен на 88%. Из 22 учреждений сданы шесть объектов – в Азнакаеве, Нижнекамске, Заинске, Актаныше, Бугульме и селе Петровский Завод Сармановского района.

Совещание провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.