В восьми районах Татарстана завершились дорожные работы по проекту «Наш двор»

В Аксубаевском, Актанышском, Дрожжановском и еще в пяти районах Татарстана полностью завершены дорожные работы по программе «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба республиканской программы.

В других муниципальных образованиях работы по созданию или ремонту дорог и тротуаров на сегодня достигают в среднем 85%.

Кроме того, в половине дворов, где запланировано благоустройство в 2022 году, завершена установка наружного освещения. Таким образом, освещение появилось уже в 22 районах. Скоро работы завершатся в Агрызском, Апастовском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Спасском районах.

Также ведется установка детского игрового, спортивного и уличного оборудования в 38 районах республики.

Напомним, что по программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, в 2022 году благоустраиваются 1 212 дворов по всей республике.