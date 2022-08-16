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Ру Тат
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Общество
16 августа 2022  12:55

В восьми районах Татарстана завершились дорожные работы по проекту «Наш двор»

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В Аксубаевском, Актанышском, Дрожжановском и еще в пяти районах Татарстана полностью завершены дорожные работы по программе «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба республиканской программы.

В других муниципальных образованиях работы по созданию или ремонту дорог и тротуаров на сегодня достигают в среднем 85%. 

Кроме того, в половине дворов, где запланировано благоустройство в 2022 году, завершена установка наружного освещения. Таким образом, освещение появилось уже в 22 районах. Скоро работы завершатся в Агрызском, Апастовском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Спасском районах. 

Также ведется установка детского игрового, спортивного и уличного оборудования в 38 районах республики. 

Напомним, что по программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, в 2022 году благоустраиваются 1 212 дворов по всей республике.

#наш двор #Рустам Минниханов
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