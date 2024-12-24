В восьми районах Татарстана запущены отечественные базовые станции LTE

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Двести отечественных базовых станций стандарта LTE в 37 регионах России вводит в опытную эксплуатацию на действующей сети МТС. Наибольшая часть из них запущена в Татарстане — в Высокогорском, Тукаевском, Актанышском, Нурлатском, Черемшанском районах, а также в Нижнекамске, Альметьевске и Менделеевске. Об этом сообщил на состоявшейся в Казани пресс-конференции вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего.

«Этот проект удалось реализовать благодаря поддержке министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Татарстана. Он реализуется в рамках дорожной карты „Современные и перспективные сети мобильной связи Российской Федерации“. До 2026 года планируется инвестировать не менее 5 млрд рублей в развитие производства», — рассказал он.

Большинство базовых станций LTE 800 и LTE 1800 запущены в эксплуатацию в конце этого года. Они находятся не только в центральной части России, но и в Приморском крае, Сибири, районах Крайнего Севера, в Центральном и Южном федеральном округах.

«Это делается для того, чтобы понять, насколько оборудование пригодно к использованию в различных климатических условиях, протестировать его в разных режимах», — пояснил Андрей Рего.

Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором. Его разработки и тестирование проводились на протяжении ряда лет. Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

«Путь от прототипов, первых образцов и первых испытаний до производства на заводе довольно длинный, но в этом году его всё же удалось пройти. Ввод в эксплуатацию первой партии базовых отечественных станций — знаковый этап в развитии отрасли», — заметил генеральный директор компании «ИРТЕЯ» Дмитрий Лаконцев.

Программное обеспечение базовых станций внесено в реестр отечественного ПО Минцифры России. В дальнейшем производство базовых станций выйдет на серийный уровень. «Мы рассчитываем в 2027 году выйти на уровень 10–15 тыс. базовых станций в год», — добавил Лаконцев.

Кроме того, по его словам, помимо базовых станций LTE разрабатывается оборудование для сетей 5G.

Стоит отметить, что это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

«Татарстан традиционно становится площадкой для запуска технологических новинок, реализации пилотных проектов в разных сферах. Неудивительно, что республика попала в список первых регионов, где МТС запустила на своей сети базовые станции отечественного производства. Мы стали частью поистине исторического события, которое, я уверен, даст старт огромному скачку телеком-отрасли. Жители Татарстана — одни из первых в стране, чьи смартфоны заработали в новой сети, сигнал в которой обеспечивает оборудование российского производства», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В этом году компания устанавливает и запускает базовые станции в местах с низкой плотностью населения. Далее работа планируется в крупных населённых пунктах. Так, в течение 2025 года будут подключены по всей стране еще 1000 базовых станций. Планируемый диапазон к использованию будет расширен (он предусматривает 2100 и 2600 МГц), а через год всё поставляемое оборудование позволит использовать весь частотный диапазон в России.