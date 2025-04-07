В восьми районах РТ приступили к севу ячменя, пшеницы, гороха и подсолнечника

В Апастовском, Алексеевском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Зеленодольском, Спасском и Тетюшском районах аграрии приступили к севу ячменя, пшеницы, овса, гороха и подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«План ярового сева на этот год – более 1,7 млн га. Из них зерновые планируется посеять на площади 860 тыс. га, технические культуры – на 632 тыс. га», – отметили в министерстве.

В Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Кайбицком, Тетюшском и Тукаевском районах уже завершили подкормку озимых культур.

На сегодня удобрения внесены на площади 315,8 тыс. га, где посеяны озимые, что составляет 65% от плана. Кроме того, удобрения внесены на 125,7 тыс. га с многолетними травами – это 34% от плана.

К боронованию приступили в 38 районах республики. Всего предстоит провести закрытие влаги на площади 2,5 млн га.