В восьми парках Казани пройдут открытые экскурсии

Завтра в восьми общественных пространствах Казани пройдут открытые экскурсии от парк-менеджеров. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.

«Во время прогулки вы узнаете не столько об исторических фактах, сколько о работе парк-менеджера изнутри и с какими трудностями им приходится сталкиваться», – отметили в дирекции.

Экскурсия начнется в 12 часов и пройдет в парках «Светлая долина», «Крылья Советов», «Сосновая роща», Горкинско-Ометьевский лес, Лебяжье, у ДК им. Саид-Галиева, у театра кукол «Экият», у Чайковых озер. Необходима предварительная регистрация по ссылке.