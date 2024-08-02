Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В восьми парках Казани пройдут открытые экскурсии
Завтра в восьми общественных пространствах Казани пройдут открытые экскурсии от парк-менеджеров. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.
«Во время прогулки вы узнаете не столько об исторических фактах, сколько о работе парк-менеджера изнутри и с какими трудностями им приходится сталкиваться», – отметили в дирекции.
Экскурсия начнется в 12 часов и пройдет в парках «Светлая долина», «Крылья Советов», «Сосновая роща», Горкинско-Ометьевский лес, Лебяжье, у ДК им. Саид-Галиева, у театра кукол «Экият», у Чайковых озер. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»