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В воскресенье в Татарстане прогнозируют дожди утром и днем
В воскресенье, 11 августа, в Татарстане прогнозируют ливни, а в некоторых районах республике ожидается туман.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, утром в Татарстане прогнозируется сильный дождь, а днем - небольшой. Однако в отдельных районах возможна гроза.
Ветер в воскресенье ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный. Скорость природного явления составит 5-10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с.
Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов.
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