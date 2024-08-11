В воскресенье в Татарстане прогнозируют дожди утром и днем

Фото: © «Татар-информ»

В воскресенье, 11 августа, в Татарстане прогнозируют ливни, а в некоторых районах республике ожидается туман.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, утром в Татарстане прогнозируется сильный дождь, а днем - небольшой. Однако в отдельных районах возможна гроза.

Ветер в воскресенье ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный. Скорость природного явления составит 5-10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с.

Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов.