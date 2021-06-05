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Ру Тат
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5 июня 2021  21:20
Сельвина Илькаева

В воскресенье в Татарстане ожидаются небольшой дождь и до +26 градусов

В воскресенье в Татарстане ожидаются небольшой дождь и до +26 градусов
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В воскресенье, 6 июня, в Татарстане сохранится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.

Ночные температуры составят от +5 до +10 градусов, в западных районах – до +13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +26 градусов.

Согласно предварительному Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели метеорологические условия будут формироваться под влиянием западного циклона. В понедельник могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон ночью составит от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов. 

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