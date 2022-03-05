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Ру Тат
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Общество
5 марта 2022  21:40

В воскресенье в Татарстане ожидаются метель и 16-градусный мороз

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Завтра на территории Татарстана ожидаются снег, метели и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в республике. По их данным штормовой ветер будет продолжаться в республике и ночью 6 марта, порывы будут достигать 17-22 м/с. Днем он станет чуть тише — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от −11 до −16 градусов, днем прогнозируется от −8 до −13. Ожидается гололедица, снежные заносы.

#прогноз погоды #сильный ветер #мороз
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