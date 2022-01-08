В воскресенье в Татарстан придет похолодание

Сегодня в Татарстане ожидаются снег и метели со значительным ухудшением видимости. Однако в воскресенье, 9 января, осадки прекратятся, и в республику придет похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, ночью температура понизится до 13–18 градусов мороза, местами похолодает до −22 градусов. Днем прогнозируется от −7 до −12 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В понедельник существенных осадков не ожидается. В ночные часы столбики термометров будут держаться в пределах 9–14 градусов со знаком минус, а днем — до 6–11 градусов мороза.