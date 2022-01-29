В воскресенье в Республике Татарстан ожидается умеренный снег и до 21 градуса мороза

Завтра на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В ночные часы температура воздуха составит от 11 до 16 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до 21 градуса мороза. Днем максимальная температура воздуха составит от 4 до 9 градусов со знаком минус.

Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, на дорогах сохранится гололедица, предупреждают синоптики.