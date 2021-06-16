В воскресенье в Казани пройдет масштабный субботник #СтопБорщевик

Третий масштабный субботник с участием экоактивистов #СтопБорщевик пройдет 20 июня в Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. К участию в нем приглашаются все желающие. Об этом «Татар-информ» сообщил эколог Тимур Ескараев.

«Все будет как обычно — старт в 11 утра на ул. Бари Галеева. Далее спускаемся к железной дороге, забираем инвентарь и идем вниз к роднику. Участникам субботника рекомендуется приходить в закрытой одежде, захватить с собой латексные или резиновые перчатки. Желающим выдадут перчатки организаторы. Рекомендуем взять с собой средства от комаров. Можно взять сапоги или непромокаемую обувь, поскольку очаги борщевика есть в дебрях, за ручьем», — сказал он.

Добровольцы разделятся на две группы. Желающие смогут собрать мусор, мешки и перчатки для этого они получат на месте. Для борьбы с борщевиком рекомендуется приходить в закрытой одежде, поскольку сок растения под воздействием солнечных лучей вызывает ожоги.

«Борщевик копаем под точку роста, зачищаем то, что осталось или вновь проросло на родниках. Там, где косят косцы подрядчика, копать не обязательно. У выкопанных растений с крупной ботвой отрубаем стебель выше корня. Корни складываем в черные мешки, собираем в кучу и вытряхиваем в точке компостирования», — отметил Ескараев.