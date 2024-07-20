В воскресенье в центре Казани ограничат движение транспорта по нескольким улицам

В Вахитовском районе Казани из-за крестного хода в честь празднования обретения Казанской иконы Божией Матери ограничат движение по нескольким улицам.

Так, как сообщает пресс-служба мэрии города, с 20:00 20 июля до 9:30 21 июля будет перекрыта проезжая часть на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная по улице Миславского (с исключением парковки транспорта).

С 7:00 21 июля будет перекрыто движение и парковка транспорта на:

съезде с площади Первого Мая, от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная;

съезде с площади Тысячелетия на Батурина;

съезде с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;

улица Батурина, от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;

улица Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;

улица Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

улица Миславского, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского;

улица Профсоюзная, от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

улица Япеева, от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости).

Уточняется, что движение на каждом участке будут постепенно открывать по мере прохождения крестного хода.