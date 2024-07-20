Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В воскресенье в центре Казани ограничат движение транспорта по нескольким улицам
В Вахитовском районе Казани из-за крестного хода в честь празднования обретения Казанской иконы Божией Матери ограничат движение по нескольким улицам.
Так, как сообщает пресс-служба мэрии города, с 20:00 20 июля до 9:30 21 июля будет перекрыта проезжая часть на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная по улице Миславского (с исключением парковки транспорта).
С 7:00 21 июля будет перекрыто движение и парковка транспорта на:
съезде с площади Первого Мая, от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная;
съезде с площади Тысячелетия на Батурина;
съезде с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;
улица Батурина, от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;
улица Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;
улица Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Батурина;
улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;
улица Миславского, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского;
улица Профсоюзная, от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;
улица Япеева, от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости).
Уточняется, что движение на каждом участке будут постепенно открывать по мере прохождения крестного хода.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»