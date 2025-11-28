В воротах - Билялов, Фисенко вернулся в состав вместо Биро

Стал известен состав «Ак Барса» на матч против «СКА» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Состав на матч «Ак Барса» – СКА:

Нападающие: Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Александр Хмелевский, Илья Сафонов, Артем Галимов, Владимир Алистров, Михаил Фисенко, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин.

В роли 13 нападающего - Радель Замалтдинов.

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Степан Фальковский, Константин Лучевников.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев.

«Ак Барс» по итогам 31 встречи находится на третьей строчке на «Востоке» в турнирной таблицы КХЛ с 40 очками. СКА после 28 матчей – на 8 месте с 32 очками в зоне «Запад».