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В Воронежской области зарегистрирован случай заражения сибирской язвой
Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает Управление Роспотребнадзора по Воронежской области.
«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой», – указано в сообщении.
Отмечается, что болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора, указали в ведомстве.
В настоящее время специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц.
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
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