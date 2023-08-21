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Происшествия 21 августа 2023 09:55

В Воронежской области зарегистрирован случай заражения сибирской язвой

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Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает Управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой», – указано в сообщении.

Отмечается, что болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора, указали в ведомстве.

В настоящее время специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

#Роспотребнадзор
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