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В Воронежской области фура влетела в колонну Росгвардии
Фура столкнулась с колонной Росгвардии в Воронежской области, сообщают пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон».
Водитель грузовика не учел погодные условия, превысил скорость и врезался в колонну Росгвардии, протаранив три автобуса, три «Урала» и два автомобиля сопровождения.
Погиб пассажир фуры, а водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были госпитализированы в Бобровскую районную больницу.
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