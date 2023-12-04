В Воронежской области фура влетела в колонну Росгвардии

Фура столкнулась с колонной Росгвардии в Воронежской области, сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон».

Водитель грузовика не учел погодные условия, превысил скорость и врезался в колонну Росгвардии, протаранив три автобуса, три «Урала» и два автомобиля сопровождения.

Погиб пассажир фуры, а водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были госпитализированы в Бобровскую районную больницу.