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Происшествия 4 декабря 2023 17:07

В Воронежской области фура влетела в колонну Росгвардии

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Фура столкнулась с колонной Росгвардии в Воронежской области, сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон».

Водитель грузовика не учел погодные условия, превысил скорость и врезался в колонну Росгвардии, протаранив три автобуса, три «Урала» и два автомобиля сопровождения.

Погиб пассажир фуры, а водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были госпитализированы в Бобровскую районную больницу.

#ДТП #воронеж
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