В Воронеже школьников переводят на дистанционное обучение

В Воронеже в связи с эпидемиологической ситуацией школьников переводят на дистанционное обучение, передает РИА Новости.

«Со вторника, 12 октября, в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже, с учетом складывающейся эпидобстановки», — говорится в сообщении городских властей.

Кроме того, вузам рекомендовано проводить занятия дистанционно. А вот детские сады продолжат работу в очном формате.

Главы районов Воронежской области вправе решать самостоятельно, присоединяться к данной мере или нет.

Заведения общепита будут работать до 21.00.

Ранее в регионе были отменены все массовые мероприятия, а непривитые граждане старше 65 лет переведены на самоизоляцию.

Как сообщало ИА «Татар-информ», в РТ с 11 октября вводится ряд дополнительных ограничительных мер для нераспространения Covid-19.