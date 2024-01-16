В Воронеже после атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников, написал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 16 января уничтожены 5 и перехвачены 3 украинских беспилотника над Воронежской областью, еще 4 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью

В Воронеже один дрон попал в квартиру жилого дома, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. Медицинскую помощь оказали на месте.