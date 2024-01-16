Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Воронеже после атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников, написал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.
«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», – отметил он.
Ранее мы рассказывали, что в ночь на 16 января уничтожены 5 и перехвачены 3 украинских беспилотника над Воронежской областью, еще 4 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью
В Воронеже один дрон попал в квартиру жилого дома, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. Медицинскую помощь оказали на месте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»