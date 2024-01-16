По предварительным данным, в Воронеже после атаки украинских беспилотников повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления», – добавил он.

В настоящее время развернут оперативной штаб администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 16 января уничтожены 5 и перехвачены 3 украинских беспилотника над Воронежской областью, еще 4 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью. В Воронеже пострадала девочка 2013 года рождения. Медицинскую помощь оказали на месте.

В Воронеже после атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС.