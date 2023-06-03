В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена Каменного моста

В центре Воронежа из-за сильного ливня обрушилась часть подпорной стены Каменного моста, памятника архитектуры XIX века. Об этом заявил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

«По моему поручению в ближайшее время будет объявлен режим ЧС районного масштаба для обеспечения проведения необходимых мероприятий», — отметил глава города.

По словам мэра, он поручил согласовать с профильными службами Правительства Воронежской области проведение работ на объекте культурного наследия. Будет проведена расчистка территории, затем специалисты оценят состояние сооружения, и только потом начнется восстановление объекта.

Движение под Каменным мостом и на прилегающих к нему улицах перекрыто. Работы по демонтажу и вывозу обрушившейся части подпорной стены будут вестись всю ночь, сообщила администрация Воронежа.

Директор лицензированной организации Александр Работкин рассказал, что сначала предполагается разобрать часть подпорной стены длиной около 50 метров и — частично — смотровую площадку. «Фундаментные блоки подпорной стены планируем использовать для ограждения места работ», — уточнил он.

Издание «Воронежские новости» написало, что в городе прошел ливень с градом, который сопровождался сильным ветром. После дождя оказались затоплены микрорайон Машмет и часть Левобережного района, рассказала ГТРК «Воронеж».

Каменный мост был построен в 1826 году. Он является составной частью дороги, связывающей центр города с прибрежной частью. Мост включен в список памятников архитектуры Воронежской области и охраняется государством. В последний раз сооружение проходило реставрацию в 2011 году.