В Воронеже два человека ранены при массированной атаке БПЛА

В Воронеже при массированной атаке беспилотников ранены два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам руководителя региона, в небе над Воронежем к данному моменту дежурными силами ПВО «обнаружено, уничтожено и подавлено» уже около десяти беспилотных летательных аппаратов противника.

При этом получили ранения два местных жителя. «<…> у мужчины – осколочные ранения, у женщины – травма головы», – уточнил губернатор.

Кроме того, повреждены остекление и фасады трех жилых многоквартирных домов и одного строящегося дома. В еще одном доме начался пожар в одной из квартир, он уже потушен. Также поврежден как минимум один автомобиль.

Гусев призвал жителей Воронежа не публиковать в интернете фото и видео «с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности», а также ни в коем случае не приближаться к обломкам сбитых дронов (а звонить по телефону 112).

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории региона. Он был объявлен еще около 17.51 по московскому времени.