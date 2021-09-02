В Волжско-Камском заповеднике сменился руководитель

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

В Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике, который расположен в Зеленодольском районе, сменился руководитель: на должность директора назначен кандидат биологических наук, доцент Алексей Павлов.

«На должность директора я заступил 1 сентября. На новом посту моя первая задача — охрана биоразнообразия, вторая — охрана территории, третья — всесторонняя научная деятельность и экологическое просвещение», — перечислил Алексей Павлов в разговоре с ИА «Татар-информ» задачи, которые видит перед собой на новом посту.

Ранее новый директор Волжско-Камского заповеднике трудился тут же — в качестве старшего научного сотрудника. Сегодня исполняется 10 лет, как он работает в Волжско-Камском заповеднике. До нынешнего места работы Павлов работал в Министерстве охраны окружающей среды, а также преподавал в вузе. С назначением нового руководителя поздравил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Юрий Горшков, руководивший заповедником ранее, будет работать здесь же главным научным сотрудником.

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник находится на левобережных террасах Волги, на территории Зеленодольского района. Заповедник был образован в 1960 году.

«Он занимает площадь 12 тыс. га и состоит из двух участков — Саралинского и Раифского. Раифский участок находится на сравнительно небольшой территории, где сохранились лесные комплексы, которые представляют все основные типы лесов Восточной Европы. Саралинский участок располагается более южнее. Основной момент тут связан с наличием Куйбышевского водохранилища. С 1960 года, с момента образования заповедника, здесь ведется мониторинг за природными явлениями, ежегодно проводится инвентаризация за отдельными комплексами, объектами, видами животных», — рассказал Алексей Павлов.

На территории резервата под охраной обитает 55 видов млекопитающих, начиная от бурого медведя и заканчивая кошками и собаками. Девять видов пернатых занесено в Красную книгу, в целом же заповедник является домом или перевалочным пунктом для 195 видов птиц. Символом Волжско-Камского заповедника является орлан-белохвост.

«Сегодня у орланов-белохвостов наблюдается высокая плотность гнездования. Благодаря стараниям и деятельности заповедника численность орлана-белохвоста стабилизировалась», — отметил собеседник агентства.