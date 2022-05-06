В Волжско-Камском заповеднике скопление змей в одном месте объяснили брачным сезоном
В Татарстане уже проснулись змеи, они готовятся к брачному сезону и в лесу местами можно наткнуться на их скопление. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов.
«Змеи просыпаются, как только сходит снег. Или среднесуточная температура поднимается до пяти градусов», – рассказал спикер.
Эксперт объяснил, что в Татарстане водятся четыре вида змей: обыкновенная и степная гадюки, обыкновенный уж и медянка.
Ядовитые змеи – гадюки водятся на всей территории республики.
По словам Алексея Павлова, сейчас в одном месте можно увидеть так называемые клубки змей, это потому, что они готовятся к брачному сезону. Начинаются бои самцов за возможность продолжить род.