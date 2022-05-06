В Волжско-Камском заповеднике скопление змей в одном месте объяснили брачным сезоном

В Татарстане уже проснулись змеи, они готовятся к брачному сезону и в лесу местами можно наткнуться на их скопление. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Змеи просыпаются, как только сходит снег. Или среднесуточная температура поднимается до пяти градусов», – рассказал спикер.

Эксперт объяснил, что в Татарстане водятся четыре вида змей: обыкновенная и степная гадюки, обыкновенный уж и медянка.

Ядовитые змеи – гадюки водятся на всей территории республики.

По словам Алексея Павлова, сейчас в одном месте можно увидеть так называемые клубки змей, это потому, что они готовятся к брачному сезону. Начинаются бои самцов за возможность продолжить род.