В волонтерскую программу Всемирного фестиваля молодежи подали заявки 600 татарстанцев

Около 600 заявок поступило в Татарстане на участие в волонтерской программе Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи в 2024 году. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Отбор стартовал только 3 октября, а мы уже получили около 600 заявок и имеем конкурс четыре человека на место. Всего мы из Татарстана направим 120 волонтеров», — отметил собеседник.

До 1 декабря еще можно подать заявку на волонтерскую программу, заполнив форму.

Для успешного прохождения отбора в волонтерский корпус необходимы опыт общественной деятельности, умение работать в команде и высокий уровень мотивации. Преимуществом будет знание одного или нескольких иностранных языков.

В Сочи волонтеры помогут в организации прибытия и отъезда участников и гостей, их питания и размещения. Добровольческий корпус будет также заниматься вопросами трансфера, проведением церемоний награждения, проверкой билетов и пропусков на площадке, координацией гостей и созданием праздничной атмосферы.