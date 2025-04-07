В волонтерский корпус 80-летия Победы в Татарстане вступили более 5 тыс. человек

В волонтерский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане вступили уже более 5 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель регионального корпуса, глава сектора финансовой и организационной работы АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Тимур Галяутдинов.

«Задача корпуса – сопровождение всех патриотических мероприятий в республике. На сегодняшний день в него вступили более 5 тыс. человек из почти всех муниципальных образований. Наша цель – 12 тыс. волонтеров», – рассказал он.

Волонтеры проходят специальное обучение на муниципальном уровне. Они детально и глубоко погружаются в историю страны и получают компетенции для организационной работы, добавил Галяутдинов.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.