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Общество 7 апреля 2025 12:35

В волонтерский корпус 80-летия Победы в Татарстане вступили более 5 тыс. человек

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В волонтерский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане вступили уже более 5 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель регионального корпуса, глава сектора финансовой и организационной работы АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Тимур Галяутдинов.

«Задача корпуса – сопровождение всех патриотических мероприятий в республике. На сегодняшний день в него вступили более 5 тыс. человек из почти всех муниципальных образований. Наша цель – 12 тыс. волонтеров», – рассказал он.

Волонтеры проходят специальное обучение на муниципальном уровне. Они детально и глубоко погружаются в историю страны и получают компетенции для организационной работы, добавил Галяутдинов.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

#80-летие Победы #Волонтеры
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