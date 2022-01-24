В Вологодской области число детских госпитализаций с Covid-19 повысилось в три раза

За семь дней в Вологодской области число госпитализаций детей, зараженных коронавирусом, выросло втрое. Сейчас на их долю приходится 4% таких случаев, на прошлой неделе — 1,2%, рассказал первый замглавы региона, Председатель Правительства Антон Кольцов.

«Проценты невелики, но рост настораживает, — подчеркнул он. — Поэтому принято решение об увеличении коечного фонда в областной детской больнице в Вологде — с 25 до 50 коек, и 50 коек будут развернуты с 28 января в Череповце», — заявил специалист.

Также повысилось число пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. За семь дней их стало больше в 1,5 раза — 13 216 по сравнению с 8 917 за предыдущий отрезок.

«Ежедневно число первичных обращений с симптомами ОРВИ составляет от 1 400 до 2 400 случаев в сутки. Это уже очень высокая нагрузка на систему здравоохранения, ожидаем еще большую», — заметил Кольцов.

За время пандемии в Вологодской области подтвердилось 103 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 341 — за прошедший день. Скончались 3 147 больных. Вакцинацию прошли свыше 595 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета держится на отметке в 68%.