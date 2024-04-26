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В Волгоградской области задержаны участники неонацистской группировки, готовившие теракт
В Волгоградской области задержали членов нацистской группировки, готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Задержанные рассказали, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями террористической организации NS/WP на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению СВУ.
В качестве объектов теракта были подобраны: один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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