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Общество
19 февраля 2022  19:37

В Волгоградской области введен режим повышенной готовности

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В Волгоградской области введен режим повышенной готовности в связи с приемом беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС. 

«На оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров, принято решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности», — рассказали в пресс-службе.

18 февраля власти самопровозглашенных народных республик организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. Было принято решение эвакуировать граждан в Ростовскую область. Ранее сообщалось, что 26 регионов России заявили о готовности принять беженцев из Донбасса. Также в субботу в республиках объявили всеобщую мобилизацию.

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