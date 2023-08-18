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В Волгоградской области в ДТП с двумя фурами погибли двое детей и взрослый
В Волгоградской области в аварии с легковушкой и двумя грузовиками погибли двое детей и взрослый. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Прошлой ночью на автодороге Р-22 «Каспий» водитель Hyundai вылетел на встречную полосу и врезался в фуру MAN, а затем в грузовик Volvo.
В результате аварии водитель, 14-летний мальчик и 11-летняя девочка – пассажиры легковушки, погибли на месте от полученных травм. 36-летнюю пассажирку госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц.
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