В Волгоградской области после жестокого убийства федерального судьи возбудили дело

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Подозреваемый в совершении убийства задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«В Камышине возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия», – говорится в сообщении.

Накануне вечером вблизи здания Камышинского городского суда региона нашли тело судьи с колото-резаными и огнестрельными ранениями.

По версии следствия, подозреваемый занимается предпринимательской деятельностью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.