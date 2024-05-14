Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Волгоградской области после схода поезда с рельсов произошел пожар
В районе поселка Самофаловка Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 3.38 часов», – указано в сообщении.
По данным Приволжской железной дороги, сход вагонов в составе грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц. Движение поездов восстановлено по одному пути.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников