В Волгоградской области после схода поезда с рельсов произошел пожар

В районе поселка Самофаловка Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 3.38 часов», – указано в сообщении.

По данным Приволжской железной дороги, сход вагонов в составе грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц. Движение поездов восстановлено по одному пути.